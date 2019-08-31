Вашингтон, 31 августа, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Жителей американского штата Флорида могут начать эвакуировать 1 сентября из-за надвигающегося урагана «Дориан», заявил президент США Дональд Трамп журналистам перед вылетом.

Дональд Трамп слушает информацию об урагане «Дориан»

«Мы рассматриваем возможность эвакуации жителей Флориды, но пока рано принимать решение. Люди готовятся к этому, и, вероятно, их придется эвакуировать», — заявил он.

Трамп добавил, что решение об эвакуации флоридцев может быть принято уже в воскресенье — 1 сентября. Он подчеркнул, что сначала проконсультируется со специалистами Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, а затем примет окончательное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа урагану «Дориан», сформировавшемуся в Атлантическом океане», присвоили четвертую категорию опасности из пяти. В настоящее время ураган находится в 645 километрах от северо-западного побережья Багамских островов.