Брюссель, 31 августа, 2019, 07:05 — ИА Регнум. Британский парламент может избежать Брексита без соглашения, если одобрит соглашение, которое было ранее достигнуто между бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и ЕС, заявил бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Но сценария выхода «без соглашения» можно избежать. Соглашение, достигнутое между Мэй и ЕС, предусматривает будущие тесные отношения между Великобританией и ЕС. Это соглашение, за которое проголосовал сам Джонсон, всё ещё может быть ратифицировано», — заявил Верхофстадт.

Верхофстадт призвал Великобританию посмотреть правде в глаза, поскольку выход из ЕС вынудит страну принять гораздо более жёсткие решения, чем кто-либо мог подумать.

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