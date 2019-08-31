Ла-Пас, 31 августа, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Самолет Ил-76 прибудет из России в Боливию для помощи в борьбе с лесными пожарами в республике, об этом заявил боливийский лидер Эво Моралес в эфире телеканала Bolivia TV.

Dmitry Terekhov Самолёт Ил-76

«Нам сообщили, что через 4−5 дней из России прибудет самолет российского производства Ил-76, вместимостью 50 тысяч литров. Мы не берем его в аренду, нам его предоставляют», — заявил он.

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Моралес добавил, что Боливия будет оплачивать только эксплуатационные расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время площадь пожаров в боливийском департаменте Санта-Крус превышает 700 тысяч гектаров. Сам президент страны Эво Моралес приостановил свою предвыборную компанию из-за лесных пожаров, а также лично принимал участие в ликвидации огня в регионе Чикитания.