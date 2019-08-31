Вашингтон, 31 августа, 2019, 04:42 — ИА Регнум. О назначении Мэттью Палмера на должность спецпредставителя США по Западным Балканам сообщили в пресс-службе Госдепа.

Госдеп США

Уточняется, что Палмер будет руководить работой по «усилению дипломатического участия Соединённых Штатов в поддержке мира, стабильности и процветания в регионе». Также в его задачу входит обеспечение интеграции стран Западных Балкан в «западные институты».

В качестве спецпосланника Палмера отправляют в Словению 1 сентября, а затем в Австрию и Черногорию, где он пробудет 4 — 10 сентября.

Отмечается, что Палмер, который сейчас является заместителем помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии, будет совмещать эту и свою новую должности.