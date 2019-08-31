Москва, 31 августа, 2019, 04:25 — ИА Регнум. Усиление конфликта в Йемене авиаударами со стороны ОАЭ подогревают терроризм, сообщил журналистам замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Комментируя гибель военных и гражданских лиц в Йемене в результате авиаудара ОАЭ 29 августа, российский дипломат отметил, что проблему надо решать на уровне ООН.

«Фрагментация страны, равно как и разогрев вооружённой конфронтации играет на руку только террористическим группировкам, которые усиливают свои позиции и в настоящее время контролируют уже около трети территории Йеменской Республики», — заявил Зайцев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, авианалёт на военных в Йемене ОАЭ совершили 29 августа. По оценкам российской стороны, погибли и получили ранения не только военные, но и мирные граждане.