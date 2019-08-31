Москва, 31 августа, 2019, 04:15 — ИА Регнум. Общее число пострадавших и погибших от ударов ВВС ОАЭ по Йемену ориентировочно составляет 150 — 300 человек, заявил журналистам замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиаудар

«Общее число погибших и раненых военных и гражданских лиц по разным данным составляет от 150 до 300 человек», — сказал Зайцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Йемена обратились в ООН с призывом созвать заседание Совета Безопасности после авианалёта армии эмиратов на диспозиции йеменских войск, борющихся с хуситами.