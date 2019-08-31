Вашингтон, 31 августа, 2019, 04:02 — ИА Регнум. Четвёртая категория опасности присвоена урагану «Дориан», движущемуся к американскому штату Флорида, сообщает Reuters.

Петр Шпак ИА Красная Весна В ожидании стихии

По данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами, максимальная скорость ветра уже превысила 59 м/с. Местоположение урагана — 645 км к востоку от северо-западного побережья Багамских островов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшие сутки «Дориан» может приблизиться к Флориде. Несколько часов назад ему подняли категорию опасности со второй до третьей.