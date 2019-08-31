Вашингтон, 31 августа, 2019, 03:30 — ИА Регнум. Переговоры между представителями США и Китая по торговле должны по плану состояться в сентябре, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговая война

Он подчеркнул, что планы о проведении встречи в сентябре сохраняются. Трамп добавил, что в настоящее время представители США уже ведут консультации с китайскими коллегами по торговым вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что торговые переговоры между Китаем и США должны состояться в сентябре. При этом он подчеркнул, что конкретных сроков встречи пока не установлено. В настоящее время представители Соединённых Штатов формируют планы для приезда китайской делегации.