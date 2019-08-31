Екатеринбург, 31 августа, 2019, 03:51 — ИА Регнум. Талисман Универсиады-2023 в Екатеринбурге будет выбран по итогам всероссийского голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Midural.ru Заседание по подготовке к Всемирной летней Универсиаде-2023 в Екатеринбурге под руководством губернатора Евгения Куйвашева

По мнению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, символика должна учитывать специфику региона.

Талисман будут выбирать максимально открыто — проголосовать за полюбившегося персонажа удастся всем российским гражданам. Подробности кампании и её сроки ещё предстоит определить.

Напомним, Екатеринбург выиграл право проведения Универсиады-2023. На игры придётся потратить 79 млрд рублей.