Киев, 31 августа, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Обвинения из Вашингтона в адрес политики Пекина на Украине возмутительны, заявил китайский посол Ду Вэй на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Комментируя антикитайские заявления побывавшего с визитом на Украине помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, Ду Вэй отметил, что Штаты «по всему миру обливают Китай грязью, а сейчас вся грязь хлынула в Киев».

«В течение многих лет США не осуществляли каких-либо крупных инвестиций в сферу оборонной промышленности Украины, так же, как и не делали никаких крупных заказов на оборонно-промышленную продукцию Украины», — заявил Ду Вэй.

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Напомним, Болтон во время визита в Киев 28 августа обвинил Пекин в краже американских технологий. Также он сказал:

«Итак, когда мы смотрим на экономику Украины, и на военную самодостаточность, и роль, которую мы можем сыграть для дальнейшего развития, мы начали беспокоиться, чтобы китайская дипломатия задолженности не преуспела в Украине, как это произошло во многих других странах».