Вашингтон, 31 августа, 2019, 03:16 — ИА Регнум. Иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1 и капитан судна были включены в санкционный список минфина США, сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, санкции...

По словам представителя американского минфина, танкер был включен в санкционный список за связи с Корпусом стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана. Якобы нефть, которую перевозило судно, использовалась для продажи с целью спонсирования «вредоносных действий» Тегерана и «продвижения терроризма».

«Любой, кто окажет помощь Adrian Darya 1, рискует оказаться под санкциями», — добавил представитель.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа появились сообщения о том, что Иран уже продал нефть с танкера Adrian Darya 1. Власти Ирана подтвердили продажу нефти, однако не назвали покупателя и дальнейший маршрут танкера.