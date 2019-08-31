Москва, 31 августа, 2019, 03:10 — ИА Регнум. Два автомобиля столкнулись на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД), передает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

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Сообщается, что авария произошла на 18-м километре МКАД. В результате ДТП пострадали три человека, их эвакуировали с места происшествия санитарным вертолетом. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на автодороге «Санкт-Петербург — Псков». В результате аварии пострадали пять человек, их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.