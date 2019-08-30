Кишинёв, 31 августа, 2019, 02:35 — ИА Регнум. Антикоррупционная прокуратура Молдавии расследует уголовное дело против экс-лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Как сообщил председатель парламентской комиссии по расследованию банковского мошенничества Александр Слусарь, Плахотнюка обвиняют обвиняют по четырем эпизодам: создание преступной группы, шантаж, мошенничество и отмывание денег, передает ИА REGNUM.

(сс) Saeima Владимир Плахотнюк

Дело возбуждено на основании материалов, переданных молдавским властям правоохранительными органами Румынии.

Параллельно в Молдавии расследуют факты узурпации власти в стране прежним руководством во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком. Дело расследуют Генеральная прокуратура, Служба информации и безопасности, а также специальная парламентская комиссия. При этом дело находится под грифом «секретно».

В начале августа Генеральная прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту узурпации власти в стране в период с 7 по 14 июня 2019 года. Речь идёт о попытке силового удержания власти прежним руководством страны во главе с олигархом Плахотнюком и подконтрольным ему правительством.

С требованием возбудить уголовное дело по факту узурпации власти в Молдавии в прокуратуру обратился глава МВД Андрей Нэстасе. С 7 по 14 июня олигарх Плахотнюк и подчиненные ему госструктуры отказывались передавать власть новому правительству во главе с Майей Санду. 14 июня Плахотнюк был отстранен от власти и бежал из Молдавии. Сейчас он, предположительно, находится в США.