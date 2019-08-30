Екатеринбург, 31 августа, 2019, 02:45 — ИА Регнум. Опрос о судьбе храма Святой Екатерины в Екатеринбурге может быть упрощён. Об этом сообщает ЕАН.

Алексей Колчин ИА REGNUM Православные люди

Как заявил агентству спикер гордумы Игорь Володин, за летние месяцы в думе провели «огромную работу».

«Сам опрос сильно упростили и сейчас готовы вынести это решение на обсуждение думы», — сказал председатель парламента.

По словам Володина, «храмовый» вопрос станет основной проблемой, которую нужно будет разрешить депутатам в последние четыре месяца 2019 года.

Напомним, 4 сентября 2019 года пройдёт очередная встреча рабочей группы по судьбе храма Святой Екатерины. Общественникам предстоит утвердить окончательный список площадок для объекта и определить параметры опроса, который будет выдан горожанам.