Москва, 31 августа, 2019, 02:29 — ИА Регнум. О планах министра иностранных дел Исландии Гудлёйгура Тора Тордарсона нанести осенью визит в Москву сообщили в пресс-службе МИД РФ.

(сс) Geraldshields11 МИД Исландии

Об этом решении стало известно в ходе переговоров Тордарсона с первым заместителем российского министра иностранных дел Владимира Титова 30 августа в Рейкьявике. На этой встрече также присутствовал постоянный статс-секретарь исландского МИД Стурл Сигурйонссон.

Кроме того, Титов в Рейкьявике провёл переговоры с президентом этой страны Гвюдни Йоханнессоном. Обсуждались дальнейшие планы двусторонних отношений в свете встречи Йоханнессона с российским президентом Владимиром Путиным на апрельском Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» (Санкт-Петербург).

«Рассмотрены график предстоящих контактов, включая планируемый осенью с.г. визит в Москву мининдел Исландии Г.Т.Тордарсона, возможности расширения торгово-экономического сотрудничества, отраслевой кооперации на направлениях, отвечающих интересам двух стран», — сообщили в пресс-службе.

На переговорах Москва и Рейкьявик обсудили взаимодействие в Арктике и на Севере Европы. Обговорили представители стран и проблемы России и НАТО, происходящее в Сирии, а также взаимодействия в Совете ООН по правам человека.

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