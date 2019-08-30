Екатеринбург, 31 августа, 2019, 02:12 — ИА Регнум. Храм Святой Екатерины в Екатеринбурге могут предложить построить в сквере у стадиона «Динамо». Об этом сообщает ЕАН.

Алексей Колчин ИА REGNUM Храм на крови. Екатеринбург

По словам спикера гордумы Игоря Володина, глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил внести в список возможных площадок для строительства храма сквер у стадиона «Динамо». Вместе с этим в рабочей группе рассмотрят инициативу убрать из перечня мест территорию, где ранее находилась телебашня, подтвердил председатель думы.

Встреча рабочей группы по судьбе храма состоится 3 сентября — оба предложения должны будут пройти через этап голосования.

Напомним, профильная рабочая группа планирует определить параметры опроса горожан о новой площадке для храма Святой Екатерины. Ранее проведение опроса анонсировали на вторую половину сентября 2019 года.