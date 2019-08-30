Вашингтон, 31 августа, 2019, 01:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп призвал автомобильную корпорацию General Motors вернуть в Соединенные Штаты заводы, некогда перенесенные за границу. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп

«General Motors, некогда бывшая гигантом Детроита, теперь лишь один из небольших автопроизводителей в стране. Они перевели большую часть заводов в Китай, ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК Я ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ… И все это было сделано после того, как США оказали им финансовую помощь. Может стоит вернуть производство обратно в Америку?», — заявил он

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа президент США Дональд Трамп заявил, что американским компаниям следует найти «альтернативу» Китаю. По его мнению, всем «великим американским компаниям» следует перевести свое производство обратно в Соединенные Штаты.