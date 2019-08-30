Анкара, 31 августа, 2019, 01:30 — ИА Регнум. Переговоры о возможном приобретении российских истребителей Су-35 и Су-57 начаты Анкарой после посещения турецкой делегацией выставки МАКС-2019, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт NTV.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиационно-космического салона «МАКС-2019»

Комментируя планы по импорту военных самолётов, Эрдоган напомнил, что у России турки уже купили С-400. Затем он добавил:

«Но после того, что мы увидели на выставке, наши ведомства — Минобороны, Управление оборонной промышленности — продолжили переговоры с российской стороной».

По его словам, у России много военной техники, которая интересна Турции, и уже предпринят ряд действий по вопросу её приобретения.

Что касается Су-35 и Су-57, решение будет принято после прояснения ситуации с Вашингтоном, у которого Анкара раньше собиралась покупать истребители-бомбардировщики F-35. В любом случае, Турция не останется без самолётов, отметил Эрдоган.

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Напомним, Эрдоган на выставке МАКС-2019 поинтересовался у президента РФ Владимира Путина, можно ли уже покупать Су-57. Позже он заявил, что нужно точно узнать решение США по F-35.