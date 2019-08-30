Москва, 31 августа, 2019, 01:28 — ИА Регнум. Мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

Мотоциклист

Сообщается, что ДТП произошло в районе дома № 54 по улице Флотской. В результате столкновения погиб водитель мотоцикла, его пассажир получил травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в Свердловской области легковой автомобиль столкнулся с мопедом, которым управлял несовершеннолетний. В результате ДТП подросток получил травмы и был госпитализирован.