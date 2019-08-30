Вашингтон, 31 августа, 2019, 00:45 — ИА Регнум. Руководство Смитсоновского национального зоопарка в американском Вашингтоне надеется, что торговая война между США и Китаем не лишит их панд, которые были привезены в зоопарк из КНР. Об этом сообщает газета The Hill.

Панда

Газета сообщает, что две взрослые панды, которые находятся в распоряжении зоопарка, юридически принадлежат Китаю, а зоопарк их лишь арендует по контракту, который истекает в декабре 2020 года. Пресс-секретарь зоопарка заявила, что руководство зоопарка пока не вело переговоры с китайской стороной по новому договору об аренде, но выразила надежду, что пандам разрешат остаться в США.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Москве состоялась торжественная церемония передачи панд Московскому зоопарку, в которой приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Отметим, что панды были также переданы в аренду зоопарку.