Гавана, 31 августа, 2019, 00:35 — ИА Регнум. Ураган «Дориан» с большой вероятностью обрушится на северную часть Содружества Багамских островов, сообщает сайт посольства РФ в Гаване.

(сс) qwesy Отель в Нассау

Уточняется, что приход «Дориан» на Багамы ожидается в течение ближайших двух суток.

Туристов призвали не покидать здания и постараться находиться в глубине капитальных строений, не подходить близко к окнам. При нахождении на улице туристам рекомендовано избегать мостов, водоёмов, приближения к плохо закрепленным конструкциям.

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Напомним, ураган «Дориан» приближается к американскому штату Флорида, где объявлен режим ЧС, как и в Джорджии. На США он может, по оценкам метеорологов, обрушиться уже в эти выходные.