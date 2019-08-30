Санкт-Петербург, 30 августа, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Благоустройство одной из главных магистралей Петроградской стороны — Большого проспекта — стало одним из примеров успешного сотрудничества Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» в рамках соглашения на 2019−2021 годы, которое было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

Александр Беглов и Алексей Миллер на Большом проспекте П.С

Газовая корпорация реализует в Северной столице проекты по созданию комфортной среды. На улицах и площадях исторического центра города проводится ремонт тротуаров, реконструкция декоративной подсветки архитектурных ансамблей, садов и скверов.

В пятницу, 30 августа, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер осмотрели обновленный Большой проспект Петроградской стороны.

«Здесь привели в порядок тротуары, заменили фонари, светофоры, дорожные знаки, урны, люки. Это настоящий подарок всем петербуржцам. Самое главное, что все работы выполнены с достойным качеством», — сказал Александр Беглов и поблагодарил главу компании «Газпром».

На средства «Газпрома» на проспекте реконструировали системы наружного освещения и декоративной подсветки фасадов, установили новые фонари, стилизованные под газовые, но с современными светодиодными элементами.

По словам Алексея Миллера, в ближайшее время «Газпром» утвердит адресный план благотворительной помощи городу на следующий год, отметили в пресс-службе Смольного.