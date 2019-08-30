Кострома, 30 августа, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял участие в совещании в Астрахани под руководством Дмитрия Медведева, — сообщает пресс-служба администрации региона.

Astrobl.ru Совещание по оздоровлению Волги в Астрахони

Центральная тема заседания — проект по оздоровлению Волги, который предполагает в 3 раза сократить к 2024 году долю грязных сточных вод в реку.

В Костроме планируется капитально отремонтировать ливневую канализацию, построить магистральный коллектор, очистные сооружения в микрорайоне Юбилейный и на улице Судостроительной.

В городе Волгореченск до конца 2021 года планируют реконструировать городские канализационные очистные сооружения.