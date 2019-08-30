Симферополь, 30 августа, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk не менее семи часов курсировал возле Черноморского побережья России, сообщают 30 августа мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Дальний беспилотник-шпион RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и с 15:15 мск до 22:05 мск летал от западной оконечности Крымского полуострова до побережья Краснодарского края.

Ближе всего американский беспилотник подходил к берегам Крыма в районе Севастополя, к которому приближался на 33 км.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk предназначен для воздушной разведки и способен производить обзор больших территорий с высоким разрешением, передавая полученные данные в реальном времени.