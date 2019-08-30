Мадрид, 30 августа, 2019, 23:17 — ИА Регнум. «Страх витает над каждым торговым заведением на Коста-дель-Соль, — сообщает корреспондент испанского издания ABC. — «Жесткий Брексит» вселяет ужас в тех, кто продает мебель и сувениры. Также он заставляет волноваться всех, кто зависит от жизни по другую сторону границы. А ведь они уже переживают снижение заработной платы. Между тем многие испанцы, которые сделали Соединенное Королевство своим домом, опасаются, что все это негативно отразится на их уровне жизни».

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

В том случае, если 31 октября произойдет так называемый дикий Брексит, то есть выход Великобритании из ЕС без соглашения, это будет иметь драматические последствия для ситуации на рынке труда, прежде всего в сфере туризма и внешней торговли. Одна Испания потеряет больше 70 тысяч рабочих мест. Но Соединённому Королевству придется гораздо хуже: свыше полумиллиона человек останутся без работы.

Сегодня, 30 августа, стало известно, что шотландский суд отклонил ходатайство группы из 75 депутатов и лордов, которые просили аннулировать на временной основе решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить деятельность парламента до 14 октября. Таким образом, угроза «жесткого Брексита» стала ещё более реальной.