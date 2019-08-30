Фрязино, Московская область, 30 августа, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Порядка 150 человек вышло на митинг против продажи центральной библиотеки и других общественных площадей в подмосковном наукограде Фрязино 29 августа. Перед собравшими выступили местные активисты, представитель Общественной палаты Московской области, замглавы города и глава Фрязино Константин Бочаров.

Владислав Моргунов ИА Красная Весна Плакат с митинга

Помещение Центральной городской библиотеки, возведённое специально для неё по указанию Совета депутатов трудящихся в 1955 году, оказалось продано в марте 2018 года депутату от КПРФ В. В. Правашинскому. Оказалось, что с 2011 года оно находится в хозяйственном ведении ФГУП ЖЭУ ИРЭ РАН (организации, имеющей косвенное отношение к Институту радиотехники и электроники РАН). В 2018 году, чтобы погасить некие долги ЖЭУ, помещения в его ведении были выставлены на торги; в их числе оказались и площади библиотеки — несмотря на то, что постановлением главы города в 1998 году она была принята в муниципальную собственность (общественники сумели отыскать соответствующее обращение профкома НПП «Исток»).

Ещё большая странность — в том, что помещение было выкуплено агентом, договор о посредничестве с которым (в котором довольно точно описывается нужное помещение — библиотека) был заключён за 2 месяца до начала аукциона. Помещение библиотеки продали за 9 млн рублей (при кадастровой стоимости в 28 млн), при этом вознаграждение агенту составило 17 млн рублей!

Владислав Моргунов ИА Красная Весна Собравшиеся жители

Глава инициативной группы граждан в защиту библиотеки Михаил Олейников сообщил собравшимся, что ведущиеся при поддержке адвокатов-добровольцев с 2018 года суды до сих пор далеки от завершения. Если суд первой инстанции поддержал требования общественников, то областной и арбитражный суды сочли сделку законной.

Олейников подчеркнул, что распродажа муниципальной собственности и общественных площадей в городе уже стала тенденцией: за долги ЖЭУ продаётся помещение детского сада, были проданы детские ясли, даже пионерский лагерь «Исток». Отдаются под застройку последние парки и площадки, где любили гулять жители города. При этом, как заметила в своём выступлении бывшая библиотекарь, проработавшая в центральной библиотеке 36 лет, её помещение ещё ни разу не ремонтировалось и находится в катастрофическом состоянии.

Глава города Константин Бочаров заверил собравшихся, что считает необходимым оставить помещение за библиотекой. Однако решение он видит в том, чтобы договориться с новым владельцем об аренде или обмене помещения на другое; впрочем, пока что эти переговоры ни к чему не привели. Олейников тут же заметил, что представители инициативной группы и адвокаты до сих пор не были допущены до переговоров, хотя уже давно этого добиваются. Бочаров пообещал решить этот вопрос.

Напомним, что одновременно в России на государственном уровне ведётся политика по повышению интереса к библиотекам. Например, в рамках нацпроекта «Культура» в регионах России планируется создание ряда модельных библиотек, на которые выделяются десятки миллионов рублей. Так, на 4 библиотеки в Калининградской области планируется выделить 25 млн рублей.