Киев, 30 августа, 2019, 23:06 — ИА Регнум. Вашингтон не должен «нагло вмешиваться» во внутренние и внешние дела Украины, заявил 30 августа на брифинге посол Китая в Киеве Ду Вэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский дракон

По мнению китайского дипломата, Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и требовать менять отношения Украины с другими странами по указке США.

«Китай никогда не вёл себя безответственно в вопросах внутренней и внешней политики Украины, не требуя от Украины выбирать между Китаем и США. И США не должны нагло вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины и требовать выбирать между Китаем и США», — цитирует китайского посла Интерфакс-Украина.

При этом Ду Вэй напомнил о вмешательстве помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в китайско-украинские отношения в сфере военно-технического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, недавний визит Болтона в Киев был направлен на срыв сделки по продаже украинского предприятия «Мотор Сич» группе китайских компаний.