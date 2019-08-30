Лондон, 30 августа, 2019, 23:05 — ИА Регнум. В Великобритании в возрасте 93 лет умер сын основателя шведского производителя упаковки Tetra Pak Ханс Раусинг, который смог превратить небольшой семейный бизнес в крупную транснациональную корпорацию. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает шведский телеканал SVT Nyheter со ссылкой на заявление семьи.

Ханс Раузинг

Отец Раусинга — Рубен основал собственную компанию по производству упаковки, однако именно его сын Ханс смог превратить её в крупную транснациональную корпорацию, которая приносила огромную прибыль.

Tetra Pak была основана в 1951 году в шведском городе Лунд. Сперва компания специализировалась только на производстве картонной упаковки для молочных продуктов.

Вскоре во главе компании встал Ханс Раусинг. При нем Tetra Pak начала заключать международные контракты и приобретать большую популярность.

На данный момент Tetra Pak — крупнейший мировой производитель упаковки, чья продукция представлена в более чем 170 странах мира.

Состояние Раусинга оценивалось в $12 млрд.