Ашхабад, 30 августа, 2019, 23:04 — ИА Регнум. На проходившем сегодня, 30 августа, в Ашхабаде совещании духовного управления мусульман Туркмении было объявлено, что новым муфтием стал имам Лебапской области Я. Ходжагулыев, пишет «Orient».

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Отметим, что одновременно с этим Ходжагулыев получил назначение на должность заместителя председателя совета по делам религии при президенте Туркмении.

После этого почетные старейшины и религиозные деятели, прибывшие на мероприятие со всех регионов страны, обсудили нюансы взаимодействия духовенства и общественности, укрепления нравственных ценностей среди молодежи и кадровые перестановки среди имамов.

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