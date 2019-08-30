* кВт — запрещённая в России организация

Бишкек, 30 августа, 2019, 23:03 — ИА Регнум. За семь месяцев 2019 года потери электроэнергии в Киргизии составили 804,8 млн кВт*ч или 11,5% от общего объёма, выработанного энергообъектами страны. Это на 0,9% меньше показателя января — июля 2018 года, пишет «Tazabek».

Электроэнергия

По данным Национального энергохолдинга республики, в этот период в стране произошло 2751 аварийное отключение электричества, что меньше на 16,9% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.

По состоянию на 1 августа 2019 года общая задолженность потребителей электроэнергии перед распредкомпаниями составила 1 млрд 122,3 млн сомов (1,07 млрд рублей).

При этом долг населения снизился с начала года на 42% — до 464,6 млн сомов (около 444 млн рублей), а задолженность бюджетных организаций уменьшилась на 9,7% — до 305 млн сомов (более 291 млн рублей).