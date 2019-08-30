Нью-Йорк, США, 30 августа, 2019, 22:46 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео рассказал спецпосланнику генсека ООН по Сирии Гейру Педерсену об «ужасающих последствиях» действий «армии Асада» и российских ВКС, сообщает 30 августа пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В сообщении указано, что Помпео выразил «решительную поддержку» усилиям, направленным на прекращение боевых действий в Идлибе.

По утверждению главы Госдепа, «ужасающие последствия атак режима Асада» и его союзников сказываются на мирных жителях, объектах инфраструктуры и гуманитарных организациях.

При этом Помпео подчеркнул, что в Идлибе надо немедленно прекратить огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, Идлиб на сегодняшний день остаётся единственной провинцией Сирии, значительную часть которой контролируют боевики радикальных террористических группировок.

За последние несколько дней сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России освободили некоторые районы, ранее удерживаемые боевиками.