Москва, 30 августа, 2019, 22:29 — ИА Регнум. В Москве экстренная госпитализация потребовалась младенцу, который получил ранения в результате нападения собаки в квартире. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве.

Давид де Конник. Нападение собак (фрагмент)

Установлено, что собака породы «Дог» находилась в квартире родственников хозяев животного. В какой-то момент женщина отлучилась, и собака напала на восьмимесячного ребенка. Собака покусала младенца, и ему потребовалась срочная госпитализация. Медики диагностировали множественные телесные повреждения.

По данному факту уже было возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности» (ст. 118 УК России).