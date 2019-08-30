Амстердам, 30 августа, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Нидерландские железные дороги (НЖД) заявили, что готовы рассмотреть вопрос о компенсациях для родственников бывших участников Сопротивления, которые во время войны были депортированы в нацистскую Германию. Во время немецкой оккупации страны в 1940—1945 гг. НЖД участвовали в перевозке в немецкие лагеря евреев, цыган, участников Сопротивления и членов других преследуемых немцами групп.

RonPorter Дорога в Концлагерь

Ранее в этом году стало известно, что НЖД достигли договорённости о выплате индивидуальной компенсации родственникам депортированных евреев и цыган. Родственники участников Сопротивления тогда тоже обратились в НЖД с просьбой о компенсации.

Встреча между представителями НЖД и родственников участников Сопротивления запланирована на 3 октября. Представитель железных дорог в беседе с журналистами дал понять, что речь, возможно, пойдёт о «коллективной компенсации» в виде памятника или специальной информационной программе для школьников.