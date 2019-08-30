Вашингтон, 30 августа, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Американские военные впервые применили в боевых условиях миниатюрные 50-граммовые беспилотники Black Hornet («Черный шершень»), сообщает 30 августа Free News.

Faktmil.com Мини-дрон

Мини-дроны тестируются на территории Афганистана в подразделениях 1-й пехотной бригады и 3-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии.

Маленькие беспилотники оснащены видеокамерой и используются для разведки маршрутов передвижения боевых подразделений. Отмечается, что части армии США, тестирующие «Чёрных шершней», действуют в основном на территории провинции Кандагар, в значительной степени контролируемой отрядами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

БПЛА бесшумен и передаёт видеоизображение своему оператору в режиме реального времени. К недостаткам мини-дрона относятся дальность применения, ограниченная проводом электропитания и связи, а также время работы, ограниченное 25 минутами.