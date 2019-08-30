Амстердам, 30 августа, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Голландские родственники погибших в катастрофе над Украиной малайзийского «Боинга» MH17 в 2014 г. обратились к премьер-министру Малайзии с просьбой не вносить раздора в это дело. В открытом письме к премьер-министру они призывают его «не сеять сомнений и раздора» и воздержаться от высказываний, которые «противоречат истине».

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение смолета рейса MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад несколько раз выражал своё отрицательное отношение к западной точке зрения на эту катастрофу и говорил о том, что против России ведётся политически инспирированная кампания.

Организация, отстаивающая интересы родственников погибших, раннее уже оценила эти высказывания как «удар в лицо». По мнению родственников, официальные лица Малайзии неоднократно выражали поддержку западной версии.