Роттердам, Нидерланды, 30 августа, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Конкурс песни «Евровидение» в 2020 г. пройдёт в голландском городе Роттердам. Ранее Нидерланды завоевали право на проведение конкурса, когда представитель страны Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) стал победителем конкурса песни «Евровидение-2019», прошедшего в Израиле.

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За право принять у себя конкурс боролось несколько городов, после того как столица страны Амстердам от проведения конкурса отказался. Столичные власти объяснили своё решение тем, что конкурс означал бы дополнительную нагрузку на город в то время, когда там уже запланирован ряд крупномасштабных мероприятий.

Окончательная борьба за право проведения конкурса шла между Роттердамом и городом Маастрихт (Maastricht), центром южной провинции Лимбург (Limburg). Организационный комитет счёл, что Роттердам лучше подготовлен к проведению конкурса.