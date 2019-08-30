Тюмень, 30 августа, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Работники Антипинского НПЗ в Тюменской области вовремя получили заработанные деньги. Об этом заявил гендиректор Максим Андриасов, пишет ТАСС.

Admtyumen.ru Антипинский НПЗ

Он отметил, что в рамках рассмотрения иска одного из кредиторов «Нового потока» счёт был арестован. В ситуацию вмешался губернатор Александр Моор. После этого приставы дали возможность снять со счёта ту сумму, которая нужна для выдачи зарплаты. Деньги были выплачены 28 августа.

Также он добавил, что ситуация вокруг завода не повлекла сокращений производственного персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае завод приостановил работу. Руководство обратилось в суд с просьбой признать предприятие банкротом. Однако затем работа возобновилась. Производственный процесс идёт с применением давальческого сырья.

Руководство завода уже строит планы по наращиванию объёмов производства. А прежний гендиректор находится в розыске.