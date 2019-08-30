Варшава, 30 августа, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Дональд Туск, который в прошлом был премьер-министром Польши, не поедет на торжественные мероприятия в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, которые должны пройти в Польше 1 сентября. Об этом Туск заявил в эфире телеканала TVN24.

Europian people's party Дональд Туск

Напомним, что Туск находится в весьма сложных отношениях с нынешними властями Польши. Основанная Туском партия «Гражданская платформа» находится в оппозиции, и перспектив возвращения к власти пока не просматривается.

Примечательно, что Польша была единственной страной, которая выступила против того, чтобы поляк Туск занял пост главы Европейского совета.

Туска спросили: поедет ли он в родную Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Он ответил, что не поедет, так как его не приглашали, а навязываться он не хочет.

«Нет, я не собираюсь. Организаторы не хотят видеть меня там, и я никогда не навязываюсь со своим присутствием, когда я знаю, что мне не рады», — сказал Туск.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп ранее отменил свою поездку в Польшу на данные мероприятия. Он сослался на то, что на США надвигается мощный ураган «Дориан» и ему надо быть дома.