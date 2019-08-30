Вашингтон, 30 августа, 2019, 21:30 — ИА Регнум. «Следуя своему плану обеспечить Соединенные Штаты силой, способной осуществлять военные операции на земной орбите и дальше, президент Дональд Трамп вчера официально объявил о создании новой космической команды Пентагона, — пишет сегодня, 30 августа, испанское издание ABC. — Она еще не одобрена окончательно Капитолием, но пока детали, связанные с личным составом и финансированием, обсуждаются в двух палатах Конгресса, президент решил подойти к борьбе за переизбрание в 2020 году с новым действующим «крылом» вооруженных сил, которое полностью посвятит себя патрулированию космоса».

The White House

Хотя ранее руководство Пентагона выражало скепсис по поводу реальной пользы от воинского соединения, занимающегося только защитой США из космоса, Трамп сделал его создание одним из своих приоритетов — наряду с возвращением на Луну в течение пяти лет и экспедицией на Марс в 2033 году. Формирование космической команды произошло как раз тогда, когда соперники США на международной арене — прежде всего Китай и Россия — приступили к реализации аналогичных проектов, чтобы наблюдать за функционированием своих военных спутников на орбите.

Новый американский министр обороны Марк Эспер объяснил: чтобы «гарантировать защиту интересов США в космосе, нужно направить внимание, энергию и необходимые ресурсы на достижение этой цели. Этим и должна заняться космическая команда». «Речь идет о ключевом шаге к итоговому укомплектованию космического подразделения, работающего по принципу полноценной военной службы», — добавил Эспер на конференции в Вашингтоне.