Вашингтон, 30 августа, 2019, 21:19 — ИА Регнум. Военно-морской флот США инициировал продолжение разработки противокорабельной версии крылатой ракеты Tomahawk Block IV, сообщает 30 августа интернет-портал navaltoday.com.

Steven Fine Ракета «Томагавк»

Разработку новой ракеты командование флота заказало компании Raytheon. На эти цели уже перечислено $349 млн. Новая ракета должна быть оснащена многорежимной системой наведения нового образца. Первые ракеты такого типа ВМС США рассчитывает получить в 2023 году.

Стоит напомнить, что ещё в 2018 году на военно-морском салоне Euronaval-2018 в Париже компания Raytheon представила свою крылатую ракету Tomahawk R/UGM-109 Block IV морского базирования, способную поражать как стационарные наземные, так и движущиеся надводные корабли, а также оснащённую системой управления, позволяющей перенацеливать ракету уже после её запуска.

Напомним, крылатая ракета Tomahawk R/UGM-109 Block IV с дальностью полёта от 1600 до 1800 км. Масса боевой части ракеты доходит до 454 кг.