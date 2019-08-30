Киев, 30 августа, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что всеукраинская перепись населения точно пройдет до конца следующего года, и возможно даже раньше — ещё в этом году.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата

Об этом он заявил, общаясь с журналистами сегодня, 30 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Перепись уже была запланирована на декабрь следующего года. Но мы изучаем возможность провести его уже в этом году», — сказал премьер.

Он уточнил, что смысл имеет проводить только качественную перепись, а это требует масштабного финансирования и привлечения значительных человеческих ресурсов. Гончарук допустил, что украинцы не захотят давать правдивую информацию, поскольку привыкли не ждать от государства ничего хорошего.

Если же перепись в этом году состоится, отметил Гончарук, это позволит государству сэкономить в следующем году огромные средства. Он пояснил, что исчезнут «мертвые души», и можно будет увидеть реальную картину «сколько нас».

ИА REGNUM напоминает, что предыдущая всеукраинская перепись населения состоялась еще в 2001 г. Согласно полученным тогда данным, население Украины составило 48,457 млн человек. Городское население— 32,574 млн, или 67,2%, сельское — 15,883 млн, или 32,8%.

После этого перепись населения намечали на 2012, 2013 и 2016 г., но всякий раз откладывали по разным причинам.