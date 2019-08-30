Вашингтон, 30 августа, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Вашингтон не имеет отношения к инциденту при попытке запуска ракеты-носителя на космодроме имени Имама Хомейни в Иране, заявил 30 августа президент США Дональд Трамп.

En.insa.ir Иранская ракета Safir SLV

«Соединённые Штаты не были замешаны в катастрофическом инциденте во время окончательной подготовки к запуску ракеты Safir SLV на стартовой площадке в Иране», — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.

Трамп добавил, что желает Ирану «всего наилучшего и удачи в установлении того, что произошло на космодроме».

Напомним, накануне ряд американских СМИ сообщил о неудачном испытании ракеты-носителя в Иране. Согласно данным со спутниковых снимков, сделанных частной компанией Planet, ракета взорвалась на пусковой площадке космодрома, расположенного в провинции Семнан на севере страны.