Трамп заявил о непричастности США к неудачному запуску ракеты Ираном
Вашингтон, 30 августа, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Вашингтон не имеет отношения к инциденту при попытке запуска ракеты-носителя на космодроме имени Имама Хомейни в Иране, заявил 30 августа президент США Дональд Трамп.
«Соединённые Штаты не были замешаны в катастрофическом инциденте во время окончательной подготовки к запуску ракеты Safir SLV на стартовой площадке в Иране», — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.
Трамп добавил, что желает Ирану «всего наилучшего и удачи в установлении того, что произошло на космодроме».
Напомним, накануне ряд американских СМИ сообщил о неудачном испытании ракеты-носителя в Иране. Согласно данным со спутниковых снимков, сделанных частной компанией Planet, ракета взорвалась на пусковой площадке космодрома, расположенного в провинции Семнан на севере страны.