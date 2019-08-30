Каракас, 30 августа, 2019, 20:38 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Хаун Гуайдо

«В борьбе институтов власти, которую переживает Венесуэла, начался следующий раунд, — пишет испанское издание El Pais. — Хуан Гуайдо, глава парламента, признанный исполняющим обязанности президента более чем 50 странами, назначил новых должностных лиц, придав им вид своего рода кабинета». В ходе пресс-конференции оппозиционный лидер объяснил, что этот шаг продиктован двумя ключевыми моментами. Первый — необходимость заниматься чрезвычайной гуманитарной ситуацией в Венесуэле и ее последствиями, такими как поток мигрантов, второй — увеличение давления на режим, чтобы добиться «прекращения узурпации» и подготовиться к «переходному периоду и свободным выборам».

Лица, получившие назначения, соответствующие постам президентских уполномоченных, по сути, должны будут исполнять роли министров. Главой команды объявлен Леопольдо Лопес — президентский уполномоченный по правительственному центру. «Эти назначения предполагают шаг вперед в борьбе, которая началась семь месяцев назад, чтобы отнять у Мадуро власть», — комментирует El Pais.

Издание отмечает, что, наряду с недавними санкциями США, направленными против чавистского правительства, формирование кабинета Гуайдо стало одним из «самых сильных ударов», нанесенных оппозицией по венесуэльским властям.

Последнее время наиболее радикальные критики Мадуро сетовали на недостаток решимости со стороны Гуайдо, требуя сформировать правительство и передвинуть больше фигур на шахматной доске. Импульс, полученный оппозицией за счет уличных демонстраций, ослаб за несколько месяцев, принесших не слишком очевидные результаты, пока экономическая и социальная ситуация с каждым днем становилась всё более неприемлемой. Однако теперь подобие правительства создано, а на конец недели назначены новые народные выступления.