Рига, 30 августа, 2019, 20:36 — ИА Регнум. В опубликованном отчёте МВФ, отмечает Dienas Bizness, указано, что медлительность Латвии в борьбе с финансовыми преступлениями может привести к тому, что она будет включена в «серый список» стран, а это серьёзно подорвёт доверие ко всей финансовой системе этой страны. МВФ настаивает на немедленном выполнении рекомендаций Moneyval.

Marco Verch Отмывание денег

Реформы в финансовом секторе Латвии рассматриваются как рискованные (после введения новых правил из банковского сектора республики уже выведено 10 млрд евро — примечание ИА REGNUM ). Чтобы избежать неприятностей, МВФ рекомендует усилить надзор за банками высокого риска и следить за тем, чтобы их деятельность не угрожала финансовой стабильности.

МВФ отмечает, что Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) не хватает чётко сформулированных требований оценивающих изменения бизнес-моделей банков. В этой работе не принимают активное участие специалисты Службы финансовой разведки, что приводит к невозможности сформировать единые критерии оценки рисков.

Снижение объемов иностранных вкладов, риски, связанные с обслуживанием счетов нерезидентов, коснулись банков, специализировавшихся на этом бизнесе. Необходимо улучшить отчётность, касающуюся подозрительных операций в этом сегменте — считают в МВФ.

За несколько часов до этого в интервью программе «Утренняя Панорама» латвийского телевидения начальник службы финансовой разведки Илзе Знотиня заявила, что в выполнении рекомендаций Moneyval у Латвии хороший прогресс по внесению изменений в нормативные акты.

В конце августа Латвия подаст доклад, который будет рассмотрен на пленарной сессии Moneyval в Страсбурге в декабре и попросит повысить оценку по десяти пунктам, где было признано, что международные требования страной выполняются лишь частично.