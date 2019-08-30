Рига, 30 августа, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Департамент налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов Латвии (СГД) передал в прокуратуру материалы о возбуждении уголовного дела по факту ввоза большой суммы не задекларированных наличных средств при пересечении государственной границы. Большой суммой признаны 25 820 евро, обращает внимание Dienas Bizness.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

В июле 2019 должностные лица СГД в ходе проверки пассажиров и досмотре багажа на рейсе Дубай — Москва — Рига у гражданки Великобритании и Северной Ирландии обнаружили не задекларированные наличные средства в размере: 2000 евро, 2000 долларов США и 90 665 дирхамов ОАЭ.

К подозреваемой была применена мера, не связанная с тюремным заключением. Деньги арестованы. 27 августа предварительное следствие было закончено, и материалы дела переданы в прокуратуру по расследованию финансовых и экономических преступлений. Деяние квалифицируется по 195.2 пункту 21 части Уголовного кодекса Латвии.

1 июля 2019 года вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, суть которых сводится к тому, что любой, кто не продекларировал на границе Латвии сумму от 10 000 до 21 500 евро наличных несёт административную ответственность, а за суммы более 21 500 — уголовную.