Ввоз «большой суммы» наличных в Латвию — уголовное преступление
Рига, 30 августа, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Департамент налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов Латвии (СГД) передал в прокуратуру материалы о возбуждении уголовного дела по факту ввоза большой суммы не задекларированных наличных средств при пересечении государственной границы. Большой суммой признаны 25 820 евро, обращает внимание Dienas Bizness.
В июле 2019 должностные лица СГД в ходе проверки пассажиров и досмотре багажа на рейсе Дубай — Москва — Рига у гражданки Великобритании и Северной Ирландии обнаружили не задекларированные наличные средства в размере: 2000 евро, 2000 долларов США и 90 665 дирхамов ОАЭ.
К подозреваемой была применена мера, не связанная с тюремным заключением. Деньги арестованы. 27 августа предварительное следствие было закончено, и материалы дела переданы в прокуратуру по расследованию финансовых и экономических преступлений. Деяние квалифицируется по 195.2 пункту 21 части Уголовного кодекса Латвии.
1 июля 2019 года вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, суть которых сводится к тому, что любой, кто не продекларировал на границе Латвии сумму от 10 000 до 21 500 евро наличных несёт административную ответственность, а за суммы более 21 500 — уголовную.