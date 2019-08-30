Дамаск, 30 августа, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике установлено за сутки 24 факта нарушения режима прекращения огня, сообщает 30 августа агентство RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В частности, в провинции Латакия боевики устроили 12 обстрелов, в провинции Алеппо установлено 11 таких фактов, в провинции Идлиб зафиксирован один обстрел.

При этом отмечено, что турецкими наблюдателями было зафиксировано 40 обстрелов в провинции Идлиб, в провинции Хама, в провинции Латакия и в провинции Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6:00 31 августа сирийские правительственные войска в одностороннем порядке прекратят огонь в зоне деэскалации «Идлиб», где проводилась военная операция против боевиков.