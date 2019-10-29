Черкесск, 29 апреля, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Пострадавшие в результате вооружённого нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии сотрудники полиции находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом 29 апреля сообщили в минздраве региона.

Кадр из видео

«Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильное тяжёлое», — процитировала слова представителя минздрава «Газета.Ru».

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Он уточнил, что пострадавшим от нападения преступников полицейским оказывают всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 апреля вооружённые преступники напали на пост ГИБДД в Карачаевске. Неизвестные подъехали к посту на автомобиле, взорвали гранату или самодельное взрывное устройство, а затем открыли огонь по полицейским. В результате нападения погибли два сотрудника полиции, ещё четверо получили ранения и их госпитализировали.

Позднее в этот же день стало известно, что правоохранители ответным огнём ликвидировали пятерых напавших на пост ДПС.

В региональном следственном управлении СК 29 апреля сообщили, что ликвидированные преступники участвовали в нападении на сотрудников ДПС 22 апреля. По факту нападения в ночь на 29 апреля возбудили уголовное дело.