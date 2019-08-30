Варшава, 30 августа, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Польша для модернизации своих военно-воздушных сил намерена приобрести у США 32 истребителя пятого поколения F-35, сообщает 30 августа РИА Новости со ссылкой на неназванного высокопоставленного польского чиновника.

skeeze Истребитель F-35

Агентство отмечает, указанный чиновник подчеркнул, что помимо закупки 32 истребителей F-35 президенты США и Польши подписали соглашение об увеличении американского военного контингента в этой стране на одну тысячу человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос продажи Польше истребителей F-35 начал обсуждаться в Вашингтоне после блокировки участия Турции в производстве и получении таких истребителей.

Кроме того, заявление о грядущей закупке этих самолётов, считающихся самыми дорогими в мире, прозвучало в Польше сразу же после отмены визита президента США Трампа в эту страну.