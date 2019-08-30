Цхинвал, 30 августа, 2019, 19:46 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на своей странице в Facebook опубликовал обращение к гражданам республики, в котором призвал не поддаваться слухам и сохранять спокойствие, передает 30 августа ИА «Рес».

Gov-news.ru Анатолий Бибилов

Президент отметил, что многие стали накалять обстановку в республике. Между тем, заявил Бибилов, нет повода для паники: «Хочу до всех довести, что никакого военного противостояния, чего хочет грузинская сторона, не будет!». Глава государства заверил, что жители села Уиста находятся в полной безопасности.

Бибилов опроверг слухи, что семья президента вывезена в Россию. «Моя семья находится на месте, за исключением старшего сына, который выехал на учебу в Москву в сопровождении своей матери!» — подчеркнул глава государства.

Напомним, 24 августа Грузия начала работы по строительству блокпоста в районе села Уиста Знаурского района Южной Осетии. Цхинвал выразил протест, однако в Тбилиси заявили, что блокпост находится на грузинской территории, и его не уберут. Встречи в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты не дали результатов. Анатолий Бибилов распорядился усилить охрану границы и выставить пограничный блокпост Южной Осетии в селе Уиста.