Москва, 30 августа, 2019, 19:40 — ИА Регнум. При вооружённом ограблении пункта обмена валюты на юго-востоке Москвы похищено около 140 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Нападавшим удалось скрыться с места преступления. В настоящее время полиция предпринимает меры по их розыску.

Как передавало ИА REGNUM, сегодня около 17:30 трое неизвестных ворвались в пункт обмена валюты на улице Братиславской в Москве и, угрожая похожим на пистолет предметом, забрали крупную сумму денег.